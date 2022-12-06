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تونس: حراك 25 جويلية يدعو لتشكيل حكومة كفاءات مصغرة

الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

دعا حراك 25 جويلية المساند للرئيس قيس سعيد خلال ندوة صحفية بالعاصمة تونس إلى تشكيل حكومة كفاءات مصغرة لإدارة المرحلة الحالية في ظل تعثر آداء الحكومة الحالية برأيه.

العالم - مراسلون

ونددت قيادات الحراك بما وصفتها بالحملة الممنهجة لضرب الانتخابات البرلمانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتساقا مع موقف هيئة الانتخابات التي نفت في بيان صحة الفيديوهات المنسوبة لبعض المترشحين للانتخابات.

قبل ايام على موعد الانتخابات البرلمانية يتحرك الرئيس قيس سعيد على أكثر من واجهة لمحاولة احتواء تفاقم الأزمة المعيشية وفقدان المواد الاستهلاكية الأساسية.

سعيد حذر من بطء إجراءات التقاضي في ملفات الأموال المنهوبة رغم صدور قانون الصلح الجزائي رسميا منذ شهر مارس الماضي.

فيما تخطو البلاد خطواتها الأخيرة نحو الانتخابات البرلمانية يقلل محللون من قدرة البرلمان القادم على تغيير أوضاع البلاد في ظل العجز المتواصل للميزانية العامة للدولة.

مسار انتخابي في امتاره الأخيرة و مرحلة جديدة بلا آفاق واضحة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق.

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