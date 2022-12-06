بالفيديو.. استمرار مسلسل التفجيرات في أفغانستان

العالم - خاص بالعالم

في مدينة مزار شريف شمال البلاد، انفجرت قنبلة لدى مرور حافلة تقل موظفين في احدى شركات النفط والنتيجة عدد من الضحايا.



حوالي الساعة السابعة صباحا وقع انفجار في بلخ في حافلة تابعة لموظفي نفط حيراتان. تم وضع القنبلة في عربة على جانب الطريق، وانفجرت عند وصول الحافلة.



وفي مدينة جلال اباد عاصمة ولاية ننغرهار شرقي البلاد وقع انفجار ثان استهدف سوق صرف العملات في المدينة اسفر عن سقوط عدد من الجرحى.



والجمعة الماضية شهدت العاصمة كابول، هجوما استهدف عبيد الرحمن نظاماني، السفير الباكستاني في كابول، دعت على اثره اسلام اباد إلى تحقيقات فورية وكاملة في هذا الشأن. وطالبت جماعة طالبان الحاكمة باتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة الموظفين الدبلوماسيين والمواطنين الباكستانيين في أفغانستان.وقبل شهرين، قتل مهاجمون انتحاريون بالقرب من بوابة السفارة الروسية في كابول ما لا يقل عن اثنين من موظفي السفارة واربعة مواطنين أفغان، وجرح عدد آخر.



وكانت أفغانستان قد شهدت تفجيرات عدة في الأشهر القليلة الماضية، أعلنت جماعة داعش الوهابية المسؤولية عن بعضها.



والأسبوع الماضي، قتل تسعة عشر شخصا وأصيب اربعة وعشرون بجروح جراء تفجير وقع قرب مدرسة دينية في أيبك، جنوب شرق مزار شريف.



وهنا تبدو لافتة تلك الاحداث لجهة استهدافها سفارات وقنصليات وايضا موظفين وطلاب مدارس كما انها تستهدف مناطق يسكنها مواطنون من اتباع اهل البيت عليهم السلام ما يطرح التساؤلات عن مستقبل هذا البلد بموازاة تلك التطورات الخطيرة.