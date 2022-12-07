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عبداللهيان يتحادث مع رئيس علماء المسلمين في البوسنة والهرسك

عبداللهيان يتحادث مع رئيس علماء المسلمين في البوسنة والهرسك
الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع رئيس علماء المسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك حسين أفندي كافازوفيتش لمناقشة الأوضاع والقيم المشتركة للمسلمين والتاريخ والثقافة المشتركين.

العالم - ايران

وأعرب أمير عبداللهيان في هذا الاجتماع عن تقديره لجهود كافازوفيتش، مشيرًا إلى تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم والظروف الصعبة للقيادة الروحية للمسلمين في البوسنة والهرسك.

من جانبه أشاد رئيس علماء المسلمين للبوسنة والهرسك في هذا الاجتماع بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمسلمي البوسنة والهرسك.

وكان وزير الخارجية الايراني أمير عبداللهيان، الذي وصل إلى سراييفو صباح الثلاثاء ، قد التقى نظيرته البوسنية بيسرا توركوفيتش.

كما التقى وزير الخارجية الايراني، الثلاثاء، باقر عزت بيغوفيتش ، نائب رئيس مجلس القوميات بجمهورية البوسنة والهرسك.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في دول البلقان والبوسنة والهرسك، وكذلك الأحداث الأخيرة في إيران.

وكان توسيع التعاون الثنائي، لا سيما في مجال التعاون البرلماني ، أحدى النقاط الرئيسية للنقاش في هذا الاجتماع.

وفي هذا اللقاء وجه وزير الخارجية الإيراني الدعوة إلى باقر عزت بيغوفيتش لزيارة طهران.

وكان وزير الخارجية الايراني قد قام بزيارة الى صربيا التقى خلالها عددا من كبار المسؤولين الصرب في بلغراد للبحث في مجالات التعاون بين البلدين.

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عبداللهیان یصل إلى سراييفو

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