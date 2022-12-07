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كتيبة نابلس: استهدفنا قوات الاحتلال في ’الشرقية والياسمينة’ وحققنا إصابات مباشرة + الفيديو

الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكدت "سرايا القدس- كتيبة نابلس، فجر اليوم الأربعاء، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال في في عدة مناطق بمحافظة نابلس شمال الضفة المحتلة، تزامناً مع اقتحام أحياء عدة في المدينة.

العالم - فلسطين

وحسب وكالة فلسطين اليوم قالت كتيبة نابلس في بلاغ عسكري صدر عنها، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال في محيط "المنطقة الشرقية" بصليات كثيفة من الرصاص، إضافة إلى أنهم يخوضون اشتباكات مسلحة في محيط "الياسمينة" ويحققون إصابات مباشرة.

وأضافت، أن مقاتليها استهدفوا تجمعا لقوات وآليات الاحتلال في "البلدة القديمة" بصليات كثيفة من الرصاص.

واقتحمت قوات الاحتلال المدججة بالأسحلة الثقيلة والآليات العسكرية مدنية نابلس، وحاصرت البلدة القديمة، وحارة الياسمينة، بينما تصدى المقاومون للاقتحام وأمطروا قوات الاحتلال بصليات من الرصاص، مما أجبرهم إلى الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال داهم نابلس من مناطق الطور وشارع عصيرة، باتجاه البلدة القديمة، وسماع أصوات إطلاق نار وانفجارات داخل البلدة القديمة؛ لا سيما حي الياسمينة وحوش العطعوط والفاطمية والحي الغربي منها.

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كتيبة نابلس: استهدفنا قوات الاحتلال في ’الشرقية والياسمينة’ وحققنا إصابات مباشرة + الفيديو

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