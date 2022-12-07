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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الرئيس الإيراني: أكثر الحكومات استبدادا وديكتاتورية في العالم هي حكومة الولايات المتحدة الأميركية
الرئيس الإيراني: الشعب الإيراني الواعي رجالا ونساء لا يسمح أن تتحول إيران لما تريده أميركا
الرئيس الإيراني: الأميركيون يسعون إلى الدمار ويرغبون في استبدال إيران القوية بإيران ضعيفة
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يلتقي طلاب جامعة طهران في يوم الطالب الجامعي في إيران
قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي يشدد على ضرورة استمرار النهوض العلمي للبلاد لكي لا تتخلف ايران عن الركب العلمي
قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي يؤكد ضرورة تعزيز الهوية الجمعية وتأثير المجلس الاعلى للثورة الثقافية في القضايا الثقافية للبلاد
قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي يشدد على ضرورة السعي من اجل التوصل الى سبل لحل حالات الضعف الثقافي والترويج للبيانات الصحيحة
قائد الثورة الإسلامية لدى استقباله رئيس وأعضاء المجلس الاعلى للثورة الثقافية في ايران يؤكد وجوب المعرفة الدقيقة لحالات الضعف الثقافي
الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 إصابات بالرصاص الحي المتفجر أحدهم طفل (14 عاما) خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة
مصادر فلسطينية: إطلاق نار يستهدف جنود الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل
الرئيس الإيراني: الشعب الإيراني الواعي رجالا ونساء لا يسمح أن تتحول إيران لما تريده أميركا
الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.