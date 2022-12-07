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الرئيس الصيني يبدأ اليوم زيارة للسعودية تتخللها لقاءات مع قادة عرب

الرئيس الصيني يبدأ اليوم زيارة للسعودية تتخللها لقاءات مع قادة عرب
الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، زيارة للسعودية هي الأولى له منذ 2016 إلى أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، ويُتوقّع أن تتركّز على تعزيز التقارب الاقتصادي والدبلوماسي بين العملاق الآسيوي والدول العربية.

العالم - السعودية

وسيعقد الرئيس الصيني، خلال الزيارة التي تستمر حتى الجمعة، لقاءات مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، ونجله ولي العهد محمد بن سلمان، على أن يشارك أيضاً في قمتين خليجية-صينية وعربية-صينية يحضرهما قادة دول المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تأتي الزيارة بدعوةٍ من الملك السعودي "وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية".

وتأتي الزيارة بينما تشهد العلاقات السعودية الأميركية توتراً، إثر قرار المملكة خفض إنتاج النفط من خلال تحالف "أوبك بلاس". واعتبر البيت الأبيض قرار الكارتل النفطي الذي تقوده السعودية اصطفافاً إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا، وهو أمر رفضته السعودية، معتبرة أنّ ما يمليه هو حركة السوق فقط.

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