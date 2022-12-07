مجلس الشورى الإسلامي يمنح الثقة لـ "مهرداد بذرباش" لتولي حقيبة وزارة الطرق

العالم - ايران

وأجريت عملية البحث والدراسة في اجتماع مجلس الشورى الإسلامي اليوم الأربعاء بشأن أهلية الوزير المقترح مهرداد بذرباش، حيث تمكن من الحصول على ثقة المجلس لتولي حقيبة وزارة الطرق.

وحصل بذرباش خلال عملية التصويت على 187صوتا موافقا و 64 صوتا معارضا وامتنع 7 من النواب عن التصويت من إجمالي عدد الأصوات البالغ 263 صوتا.

يذكر ان مهرداد بذرباش (41 عاما) خريج جامعة شريف للتكنولوجيا في مجال الهندسة الصناعية والإنتاج الصناعي وحاصل على درجة دكتوراه في إدارة التكنولوجيا من جامعة العلامة طباطبائي.

ووافق رئيس الجمهورية، اية الله إبراهيم رئيسي (22 نوفمبر) على استقالة وزير الطرق وبناء المدن السابق "رستم قاسمي" لأسباب صحية.