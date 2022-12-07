أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 7 ديسمبر 2022

ابرار ..

ممثل القائد بالمجلس الأعلى للأمن القومي ..لم يعد للأعداء أية خيارات مطروحة على الطاولة.

اطلاعات ..

إكتشاف إحتياطيات نفطية ضخمة جديدة في جنوب غربي إيران .

رويش ملت..

قوات حرس الثورة تحقق الإكتفاء الذاتي في إنتاج السلاح والذخائر الحربية.

سياست روز ..

جمعية الوفاق الإسلامية بالبحرين توثق إرتكاب النظام الخليفي ثلاثمائة إنتهاك لحقوق الإنسان بشهرين.

جمهوري اسلامي ..

مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة بحماية قوات الإحتلال .

وطن امروز ..

وزير الحرب الصهيوني الأسبق موشه يعلون يصف حكومة نتنياهو الجديدة بحكومة المجرمين.

خراسان ..

إستمرار وتيرة الأفول التدريجي لمكانة وشعبية ترامب في الحزب الجمهوري نفسه بأمريكا.

كيهان ..

بدء العد العكسي لتفجر إضرابات شاملة في بريطانيا مع تفاقم الإستياء العام من الغلاء.

مردم سالاري ..

روسيا تنشر منظومات دفاع جوي صاروخي في جزر كوريل القريبة من اليابان.

جوان..

تركيا تقول إنها ليست بحاجة لضوء أخضر من روسيا أو أمريكا لشن عمليات برية بسوريا.

ارمان ملي ..

رئيس وزراء هنغاريا يدعو أوروبا لإعادة النظر في موضوع العقوبات المفروضة على روسيا .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن العلاقات الوثيقة بين الامارات والكيان الصهيوني في مقالها ( خيانات أبو ظبي المتتالية لفلسطين ) ..

قام رئيس الكيان الصهيوني اسحاق هرتسوغ بثاني زيارة له هذا العام للامارات قادما من البحرين, الامر الذي يعكس اصرارا من قبل حكام ابو ظبي على مواصلة توطيد العلاقات مع هذا الكيان الذی تتخضب يديه حتى المرفق في دماء الشعب الفلسطين.

"الإمارات والبحرين بررتا إعترافهما بالكيان عام الفين بذريعة تقديمه ضمانات بوقف الإستيطان بالضفة لكن ماحدث بعدها أثبت كذبهما"

وبغض النظر عن تفاهة تلك الذريعة نفسها فأن الكارثة الاكبر هي مشاركة رؤوس اموال اماراتية بالدرجة الاولى في مشاريع استيطانية صهيونية بالضفة, والواقع هو ان حكام ابو ظبي قطعوا شوطا بعيدا في العلاقات مع هذا الكيان وهذا ما تؤكده الزيارات المتبادلة معه واتساع التعامل الاقتصادي والتجاري والتعاون العسكري والأمني ايضا معه وهذا هو الحال بالنسبة للبحرين ايضا, ولا ندري كيف سيبرر حكام ابو ظبي والمنامة كل هذا الانغماس في خيانة الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يتم فيه تشكيل حكومة صهيونية برئاسة نتنياهو هي الاكثر تطرفا وعدوانية هدفها ابتلاع الضفة ايضا ورفض اي وجود فلسطيني .

جوان ..

حول الأزمة الأوكرانية كتبت صحيفة جوان في مقالها ( زمجرة المسيرات الأوكرانية تغطي همس وقف الحرب )..

شنت مسيرات اوكرانية غارات على اهداف في عمق الاراضي الروسية مسببة حرائق بمستودعات وقود وقاعدة جوية .

"إن هذه الهجمات قد تؤدي إلى تصعيد روسيا لعملياتها العسكرية بأوكرانيا كما قد تؤدي إلى إفشال أية جهود لوقف إطلاق النار "

ان توقيت استهداف مواقع في العمق الروسي يتزامن مع ارتفاع اصوات في اوروبا المنهكة بالتضخم وبوطأة التدعيات الاقتصادية السلبية للازمة الاوكرانية, تطالب باستئناف المفاوضات بين اوكرانيا وروسيا لانهاء الحرب على اساس حلول وسط الامر الذي اغضب الرئيس الاوكراني الذي يصر على شروط ترفضها موسكو .

ابرار ...

كتبت صحيفة ابرار عن التطورات السياسىة في السودان في تقرير ينقل عن رئيس المجلس السيادي السوداني تأكيده على ( خروج العسكر من الحياة السياسية ) جاء فيه ..

أبرم المكون العسكري في مجلس اليادة الانتقالي الحاكم اتفاق سياسي اطاري مع قادة ائتلاف اعلان حركة الحرية والتغير.

"الإتفاق الإطاري يتضمن بالدرجة الأولى تشكيل حكومة مدنية مؤقتة لعامين تعد للإنتخابات ولتدوين دستور جديد ويتضمن عودة العسكر لثكناتهم"

الجنرال عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي المؤقت الحاكم اكد جدية التزام الكون العسكري بالاتفاق الاطاري وعودة الجيش وجنرالاته للثكنات وبدعم جهود تشكيل حكومة مدنية بالكامل .

ان الأزمة السودانية دخلت مرحلة اكثر حدة بعد اعلان البرهان عن اجراءات استثنائية بحل الحكومة المؤقتة واعتقال اعضائها باكتوبر عام 2021 فيما اعتبرته المعارضة انقلابا عسكريا على العملية السياسية .

کیهان ..

حركة طالبان الافغانية وعدت بعد تسلمها السلطة في كابول عام 2021 بتشكيل حكومة واسعة وباحترام جميع المكونات العرقية والمذهبية للشعب الافغاني ووعدت بمكافحة زراعة وتهريب المخدرات ايضا, وقالت انها تغيرت واتعظت من اخطاء تجربتها الفاشلة الاولى لاستلام السلطة في كابول مطلع القرن الحالي. لكن بدل من ذلك..

" شكلت طالبان إمارة طالبانية عرقية طائفية بإمتياز في كابول ولا حديث عن حكومة موسعة أو أي شيئ من هذا لقبيل "

وطالبان واصلت نفس تعاملها النابع من رؤيتها العنصرية الطائفية الضيقة المعرفة مع المكونات العراقية والمذهبية المختلفة للشعب الافغاني. والتفجيرات التي تستهدف مدارس ومساجد الشيعة الافغان نموذج صارخ على ذلك حيث يقوم "داعش" بالمهمة بالتنسيق من اجنحة طالبانية .

في الواقع طالبان اليوم هي نسخة طبق الاصل من طالبان قبل عقدين لم يتغير شيئا لا في رؤيتها الضيقة للامور ولا في ممارساتها العنيفة واساليب التمييز العنصر والطائفي التي تنتهجها مع مكونات الشعب الافغاني .

سياست روز ..

في مقالها ( حكومة نتنياهو , حكومة مجرمين ) كتبت صحيفة سياست روز ..

لاجدال في واقع ان الكيان الصهيوني كيان غاصب ومجرم برمته بكل رجالاته ومسؤوليه منذ تاسيسه العدواني حتى اليوم, ولكن عندما يصف صهيوني ارهابي ومجرم مثل وزير الحرب السابق موشه يعلون حكومة نتنياهو بكونها حكومة مجرمين فيمكن تصور مدى عمق انحطاط هذا الكيان وعمق اجرامه ووحشيته .

"إن إنضمام إرهابي صهيوني عنصري مثل بن غفير لحكومة نتنياهو كوزير للأمن الداخلي يجعل منها حكومة مجرمين بإمتياز"

فملف بن غفير يحمل تزعمه لاقتحامات مسلحة للمستوطنين للمسجد الاقصى وحمله السلاح مقابل الفلسطينيين .وبالطبع الخلفيات الاجرامية لنتنياهو لا تخفى على احد. والواقع هو ان مخاوف وتحذيرات يعلون وغيره في الكيان الصهيوني من خطر تشكيل حكومة صهيونية اكثر تطرفا لا يرتبط بالقلق على الشعب الفلسطيني والانسانية او اي شيئ من هذا القبيل بل خوفا من انزلاق الكيان في متاهات يؤدي لتسريع مسار زواله .