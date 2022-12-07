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حماس تعلن انطلاق فعاليات انطلاقتها الـ35 من منزل المؤسس أحمد ياسين

حماس تعلن انطلاق فعاليات انطلاقتها الـ35 من منزل المؤسس أحمد ياسين
الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الأربعاء، من أمام منزل القائد المؤسس أحمد ياسين، بدء سلسلة فعاليات إحياء ذكرى انطلاقتها الـ35.

العالم - فلسطين

وخلال مؤتمر صحفي، قال القيادي في الحركة د. أسامة المزيني: "من أمام بيت المؤسس القائد أحمد ياسين نعلن بدء فعاليات انطلاقة حركة حماس الـ 35".

وأضاف المزيني: نقف اليوم لنقول لشيخنا الياسين أننا على العهد باقون وأننا أوفياء للقيم والمبادئ والثوابت التي من أجلها كانت الانطلاقة الأولى عام 1987، وحتى اليوم وما بدلنا تبديلًا، وأننا أمناءعلى مصالح شعبنا في الحرية والكرامة والجهاد".

وأكد أنّ حماس وعلى مدار 35 عامًا قدمت التضحيات من أجل فلسطين، ولم تحد عن هذا الطريق، مضيفا "35 عاما واجهت فيها حماس الهجمة الصهيونية البشعة التي استهدفت الإنسان والأرض والمقدسات، وشكّلت فيها حماس رافعة حقيقية للعمل الوطني الفلسطيني ومدّت يدها للعمل المشترك".

وأكمل: 35 عاماً كانت فيها حماس وكتائب القسام درع الوطن. وأردف: نقول لشيخنا الياسين ولشعبنا العظيم وللشهداء والأسرى أننا على العهد باقون وأننا أوفياء للقيم والمبادي والثوابت التي كانت من أجلها الانطلاقة الأولى وما بدّلنا تبديلا.

وأكد أن "مقاومتنا العتيدة تسجل الإنجازات الرائعة في الضفة تسجل كل يوم عملا جهاديا مضيئا وعرين الأسود تتقدم والقدس تتسابق لتسجيل العمليات النوعية". ووجه رسالة للأسرى قائلا: "للأسرى قسما أنكم على موعد مع الحرية والتحية لرجال الأنفاق والتجهيز والإعداد في غزة".

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