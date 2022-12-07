الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٩:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بلاسخارت: السيد السيستاني يؤكد على التعايش السلمي لجميع المكونات في العراق

بلاسخارت: السيد السيستاني يؤكد على التعايش السلمي لجميع المكونات في العراق
الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

قالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق، جيني بلاسخارت، ان المرجع الديني الاعلى في العراق السيد علي السيستاني "يؤكد على التعايش السلمي لجميع المكونات في العراق".

العالم-العراق

وعدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، اليوم الأربعاء، اللقاء مع المرجع الأعلى فی العراق السيد علي السيستاني ذات "قيمة كبيرة"، فيما كشفت عن تفاصيل الزيارة.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، "ناقشنا مع السيد السيستاني أهمية حكمة المرجع الأعلى ودعمه للتعايش السلمي".

وأشارت الى، أن "اللقاء لم يشهد مناقشة الملف السياسي"، معتبرة "لقاء السيستاني يوما عظيماً".

وأضافت: "السيد السيستاني يؤكد على التعايش السلمي لجميع المكونات في العراق".

وبينت ممثلة الأمم المتحدة: "هناك قيمة كبيرة في لقائنا مع السيد السيستاني".

بدوره، قال الممثل السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس: "أنقل تحيات الأمين العام للأمم المتحدة والبابا فرنسيس للسيد السيستاني".

ولفت الى، أن "الأمم المتحدة تدعم المصالحة الوطنية وحماية الحضارات في العراق".

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، برفقة الممثل السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس، الى محافظة النجف؛ للقاء بالمرجع الأعلى في العراق السيد علي السيستاني.

روابط ذات صلة

ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة تلتقي بالسيد السيستاني في النجف

بلاسخارت تزور النجف لمقابلة السيد السيستاني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس تعلن انطلاق فعاليات انطلاقتها الـ35 من منزل المؤسس أحمد ياسين

الشعوب لأنظمتها المطبعة.. نحن في وادٍ وأنتم في وادٍ آخر

اجتماع مرتقب بين الأردن ومصر في العراق

شاهد.. حفلات ماجنة لتبييض السواد الحقوقي في السعودية

هكذا توجه الشعوب صفعة لانظمتها المطبعة

بلاسخارت: السيد السيستاني يؤكد على التعايش السلمي لجميع المكونات في العراق