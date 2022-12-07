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هكذا توجه الشعوب صفعة لانظمتها المطبعة

هكذا توجه الشعوب صفعة لانظمتها المطبعة
الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

وقعت الرباط وتل أبيب وواشنطن اتفاقاً ثلاثياً تضمن عدة مذكرات تفاهم لإقامة علاقات بين المغرب و"إسرائيل"، وصفه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأنه، خريطة طريق سيعمل الأطراف الثلاثة عليها خلال المرحلة المقبلة؟!!.

شهدت المغرب تظاهرات عدة، في وقفة شعبية دعما لفلسطين، وإدانة لكل أشكال التطبيع والصهيونية، ورفضاً للمصادقة على قوانين تهمّ التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري مع العدو الصهيوني.

احتفل لاعبو المنتخب المغربي بتأهّلهم لدور ربع النهائي في كأس العالم، "قطر 2022"، بعد فوزهم على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح، رافعين العلم الفلسطيني في ملعب المدينة التعليمية. وكان لاعبو المنتخب المغربي قاموا بنفس الخطوة بعد كل مباراة فازوا فيها في اطار المونديال.

فهل من معتبر .

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