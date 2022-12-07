اجتماع مرتقب بين الأردن ومصر في العراق

العالم-العراق

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه العراقي فؤاد حسين والمصري سامح شكري في العاصمة عمان :"الأردن يقف مع العراق ودعم أمنه وسيادته" مشيراً الى ان "العراق بدأ بعملية الاعمار".

من جانبه قال وزير الخارجية المصري :"نعمل على تعزيز التكامل بين مصر والعراق والأردن".

وأضاف "نقدم الدعم الكامل للعراق ووحدة أراضيه".

ولفت الى ان "المرحلة المقبلة للدول الثلاث مقبلة على تحديات كثيرة بينها أزمة المناخ".

بدوره اشار وزير الخارجية فؤاد حسين الى، ان" آلية العمل المشترك للدول الثلاث نستند عليها في تنسيق العمل المشترك اقتصاديا وفي المجال الدوي".

وتابع "تم مناقشة مجموعة من المواضيع تخص المشاريع الاقتصادية والتطرق إلى مؤتمر بغداد بنسخته الثاني الذي ينعقد في عمان في 20 من كانون الاول الجاري".

واضاف: " تداولنا اجتماع القمة العربية – الصينية في الرياض، وهناك تحديات بالامن الغذائي وفي الطاقة والمائي وهي تحتاج الى تعاون مشترك".

واتم القول "سيتم عقد اجتماعات مقبلة في البلدان الثلاث".