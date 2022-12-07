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لبنان.. المستشارية الثقافية الإيرانية تطلق مؤتمرًا حول "ملامح النظام العالمي الجديد"

لبنان.. المستشارية الثقافية الإيرانية تطلق مؤتمرًا حول
الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

انطلق المؤتمر الذي تقيمه المستشارية الثقافية للجهورية الإسلامية الإيرانية  في بيروت تحت عنوان ملامح النظام العالمي الجديد صباح اليوم الأربعاء في مركز الإمام الخميني (قدس) للجالية الإيرانية في العاصمة اللبنانية.

العالم_لبنان

ويستمر المؤتمر حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وينقسم برنامجه إلى ثلاث جلسات تحت العناوين التالية:
الجلسة الأولى: انزواء أميركا
الجلسة الثانية: انتقال القوة من الغرب إلى آسيا
الجلسة الثالثة: انتشار فكر المقاومة في مواجهة الغطرسة

وتجدر الإشارة الى أن المؤتمر ومحاور جلساته تعتمد على الخطاب الذي ألقاه آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي قبل نحو شهر في لقائه مع الطلاب في إيران.

وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أكد السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني أن الأحادية الأميركية على أبواب الأفول، مشيرًا إلى أن "العالم اليوم يشهد تعددية أقطاب نتيجة سياسة الولايات المتحدة الأميركية في العالم.

يشار الى أنّ أبرز المشاركين في المؤتمر إلى جانب السفير أماني، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد كميل باقر، المفكر الفلسطيني منير شفيق، رئيس الجامعة اللبنانية الأسبق الدكتور عدنان السيد حسين والباحث في العلاقات الدولية الدكتور وليد شرارة.

وأكد المستشار الثقافي الإيراني في لبنان السيد كميل باقر في حديث صحفي على هامش المؤتمر أن المقاومة الإسلامية في لبنان أسقطت الهيمنة الأميركية في المنطقة، وقال: بالأمس كانت السفيرة الأميركية كونداليزا رايس تتكلم عن شرق أوسط جديد ينطلق من لبنان، لكننا اليوم من بيروت نجتمع لنتحدث عن عزلة أميركا وزوال الأحادية القطبية وإسقاط مشاريع أميركا في لبنان والمنطقة.

بدوره، قال شرارة في كلمة له خلال المؤتمر إن "العولمة التي أرادتها أميركا باءت بالفشل، وهي عاجزة بمفردها عن إكمال الحروب التي أشعلتها بمساعدة أوروبا وآخرها الحرب بالوكالة في أوكرانيا.

وتحدث شفيق خلال المؤتمر قائلا إن ما دفع أميركا لخوض الحرب في أوكرانيا هو يقينها بأن أحاديتها بدأت تنهار.

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