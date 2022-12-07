الصين تخفض القيود المرتبطة بكوفيد بعد احتجاجات غاضبة

العالم - آسيا

وبموجب الإرشادات الجديدة التي كشفت عنها لجنة الصحة الوطنية في بكين، سيخضع للعزل في المنزل المصابون الذين لا تبدو عليهم عوارض والمصابون بعوارض طفيفة المؤهلون للعزل المنزلي لمدة 5 أيام. ما يضع حدا لشرط عزل جميع المصابين في منشآت حكومية.

وستقوم السلطات من الان فصاعدا بالحد من وتيرة ونطاق فحوص بي سي آر.

وذكرت السلطات الصينية إن بكين لن تطلب من السكان بعد الآن تقديم دليل على اختبار كوفيد-19 سلبي قبل دخول إلى المباني التجارية ومحلات السوبر ماركت حيث تزيل العاصمة الصينية مؤقتاً بعض مبادئ نهجها الصارم في مكافحة فيروس كورونا.

ولن يُطلب بعد الآن من المسافرين بين الأقاليم إبراز فحص كوفيد سلبي أجري خلال 48 ساعة، ولن يُطلب منهم إجراء فحص لدى الوصول، بحسب القواعد الجديدة.

لكن السلطات قالت إنه لا يزال يتعين على السكان تقديم نتائج اختبار سلبية خلال 48 ساعة للدخول إلى مجموعة من مرافق الترفيه وتناول الطعام والصالات الرياضية الداخلية ودور الرعاية ومراكز الرعاية النهارية والمؤسسات الطبية والمدارس الإعدادية والمتوسطة.

ويأتي الإعلان في أعقاب تظاهرات في أنحاء البلاد قلما تحدث، احتجاجاً على سياسات الحزب الشيوعي الحاكم الصارمة لاحتواء كوفيد.

وتوسعت التظاهرات لتصبح دعوات لمزيد من الحريات السياسية، بل طالب البعض بتنحي الرئيس شي جينبينغ.

وجاء الإعلان الأربعاء بعد ساعات على نشر الحكومة بيانات أظهرت التداعيات الاقتصادية السلبية لسياسة صفر كوفيد.

وتراجعت الواردات والصادرات في تشرين الثاني/نوفمبر إلى مستويات لم تُسجل منذ مطلع 2020. حيث انخفضت الوردات في تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 10,6 بالمئة على أساس سنوي في أكبر تراجع منذ أيار/مايو 2020، بحسب الإدارة العامة للجمارك. وتراجعت الصادرات بنسبة 8,7 بالمئة في الفترة نفسها.