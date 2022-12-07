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بوتين يهاتف نظيره الإماراتي بعد 'وضع سقف لسعر نفط روسيا'

بوتين يهاتف نظيره الإماراتي بعد 'وضع سقف لسعر نفط روسيا'
الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بنظيره الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان.

العالم - الإمارات

وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد آل نهيان".

"تم التنويه على فاعلية العمل المشترك في إطار أوبك + لضمان استقرار سوق النفط العالمية وتمت الإشارة إلى التنفيذ المتسق من جانب جميع الدول المشاركة للقرارات المتفق عليها".

كما تم التطرق إلى الموقف في إطار محاولات عدد من الدول الغربية، خلافًا لمبادئ التجارة العالمية، فرض قيود معادية للسوق على تكلفة المواد الخام النفطية الروسية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بهذا الصدد، إن روسيا ستعمل فقط بشروط السوق ولن تزود البلدان التي ستضع سقفاً سعريا، لا عند 60 دولاراً للبرميل ولا بأي سعر آخر.

وكان تحالف "أوبك+" قرر، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل يوميًا؛ ما اعتبرته واشنطن "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا"، حيث تسعى دول الغرب للتأثير سلبا على مبيعات روسيا من النفط والغاز منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.

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بوتين يهاتف نظيره الإماراتي بعد 'وضع سقف لسعر نفط روسيا'

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