روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستعود عليه بمزيد من المشاكل

العالم - خاص بالعالم

هذا ما يمكن فهمه من زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الى مقر قوة المهام المشتركة الى جانب ترأسه اجتماعا حضره كبار القادة العسكريين، بما فيهم وزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف وخلال الاجتماع طالب بوتين قادته العسكريين إلى تقديم مقترحات بشأن سير الحرب في أوكرانيا



وقال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي:"نستمع لاقتراحاتكم بخصوص كافة اتجاهات العمليات ومقترحاتكم بشأن الإجراءات الفورية وعلى المدى المتوسط حول استمرار الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا".



ميدانيا اكدت وزراة الدفاع الروسية أنه حال دون وصول شحنة أسلحة أجنبية الى القوات الاوكرانية عبر ضربات كثيفة شنها الجمعة في اوكرانيا

فيما أكد إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية :"تم تنفيذ ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة ضد أنظمة القيادة العسكرية الأوكرانية والمجمع العسكري والصناعي ومنشآت الطاقة التي تدعمها وقد تحقق الهدف من الضربة وهو منع تسليم أسلحة وذخائر أجنبية الصنع ومنع تقدم احتياطيات للقوات الأوكرانية في مناطق القتال".

وقال مسؤولون أوكرانيون في وقت سابق إن روسيا أطلقت أكثر من سبعين صاروخا على أوكرانيا الجمعة،مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في ثاني أكبر مدن البلاد وأجبر كييف على تطبيق قطع كهرباء طارئ في أنحاء البلاد.

الى ذلك اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن العقوبات الاوروبية الجديدة ستؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل داخل دول الاتحاد الاوروبي داعية بروكسل إلى إلغاء جميع القيود التي لها تأثير على الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة.



وكان قد اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على عقوبات جديدة تضيف بموجبها ما يقرب من مئتي شخصية روسية في القائمة السوداء كما تحظر الاستثمار في صناعة التعدين الروسية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...