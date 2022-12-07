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في عهده.. يُمنع رفع صوت الصلاة، ويُسمح برفع صوت الحفلات الصاخبة!

في عهده.. يُمنع رفع صوت الصلاة، ويُسمح برفع صوت الحفلات الصاخبة!
الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

تتعالى الاصوات الناقدة لسياسة ولي العهد محمد بن سلمان الترفيهية الداعية الى إقامة حفلات مختلطة وماجنة في الاراضي المقدسة.

العالم - السعودية

وقالت وسائل اعلام سعودية إنّ إبن سلمان وتركي آل الشيخ يتجهان الى منع بث الاذان من السماعات الخارجية وإنّهما برّرا ذلك بأنّ الأذان يزعج السيّاح الذين يأتون لحضور الحفلات الراقصة في السعودية. العديد من السعوديين تساءلوا.. لماذا يريد بن سلمان ايقاف مآذن المساجد والجوامع.

وانتقد الناشط السعودي تركي الشلهوب سياسات إبن سلمان الإباحية و كتب في حسابه بتويتر: "في عهد ابن سلمان، يُمنع رفع صوت الصلاة، ويُسمح برفع صوت الحفلات الصاخبة."

وأخيرا نشر ناشطون سعوديون مقاطع فيديو متعدّدة قالوا إنها تعكس حالة الفساد الاخلاقي الذي يروّج لها بن سلمان في المجتمع السعودي.

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