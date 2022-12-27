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إتحاد الشغل التونسي يهدّد بـ"احتلال الشوارع"رفضاً لموازنة 2023

الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

مزيد من التأزم هو ما تتجه اليه الاوضاع في تونس، بعد التطورات السياسية والاجتماعية الاخيرة حيث هدد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بتنظيم احتجاجات حاشدة رفضا لميزانية التقشف للعام المقبل.

العالم - خاص بالعالم

الطبوبي وصف الوضع الحالي بغير المقبول، متوعدا باحتلال الشوارع للدفاع عن مصلحة الشعب، وقال إن الحكومة الحالية هي حكومة ضرائب، ورأى أن قانون المالية الجديد سيزيد من معاناة التونسيين.

ويبدو ان الميزانية العامة المقبلة ستكون هي الاخرى مرتكزا اخر لعدم الاستقرار في البلاد، حيث من المقرر أن ترفع الحكومة الضرائب على عدد من الوظائف.

كما ستقوم بزيادة أسعار المحروقات والمواد الغذائية.قرارات حكومية أثارت رفضا واسعا، وهددت قطاعات عديدة بعصيان ضريبي في أقوى تحد للرئيس قيس سعيد حتى الآن.

لكن الحكومة تدافع عن رؤيتها، فقد أكدت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري أن قانون الموازنة للسنة المقبلة يهدف إلى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين واستدامة المالية العمومية.

فتونس تقترب من طوفان اجتماعي مجهول التداعيات، بسبب المأزق السياسي التي تعاني منه البلاد، بحسب الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الذي اكد ان أزمة تونس هي أزمة سياسية والمشكل هو سياسي بامتياز.

ومن المتوقع أن تخفض موازنة الفين وثلاثة وعشرين العجز المالي إلى خمسة فاصل اثنين بالمئة، بدفعة من إصلاحات لا تحظى بشعبية لكنها يمكن أن تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ مالي.

وهذا الشهر، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب ومن المتوقع أن ترفع مرارا أسعار الوقود العام المقبل لخفض عجز الطاقة المتزايد.وأثارت الميزانية الجديدة رفضا واسع النطاق وهدد المحامون في بيان بما وصفوه بالعصيان الضريبي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. إتحاد الشغل التونسي يهدّد بـ"احتلال الشوارع"رفضاً لموازنة 2023

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