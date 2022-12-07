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السيد الحوثي: الأعداء يريدون أن يضعوا قواعدهم في أي مكان باليمن وأن يسيطروا على منشآته وأن يكون الوضع السياسي خاضعا لهم

الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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