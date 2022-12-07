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فيديو..رد عمدة طهران على كلام طالبة اساءت لقائد الثورة وحزب الله

الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال عمدة طهران علي رضا زاكاني خلال كلمة له أمام الطلاب في جامعة بهشتي بطهران، ردا على كلام طالبة اساءت لقائد الثورة الاسلامية وحزب الله اللبناني، اسمحوا للجميع بالكلام ربما هناك من يريد ان يكون ممثلا للكيان الصهيوني وتنظيم "داعش" الارهابي.

العالم- ايران

وبمناسبة اليوم الوطني للطالب حضر زاكاني اليوم الاربعاء جامعة الشهيد بهشتي في طهران والقى كلمة امام الطلاب.

وانتشر مقطع فيديو لاحقًا على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه زاكاني وهو يدافع عن قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي ونظام الجمهورية الإسلامية والسيد حسن نصر الله ردا على اساءة طالبة.

شاهد التفاصيل في الفيديو المرفق..

يذكر، ان يوم 7 ديسمبر هو يوم الطالب في إيران، ويُذكر الايرانيين باحتجاج ومقاومة الطلاب الإيرانيين ضد دكتاتورية الشاه بعد الانقلاب المشين في 19 آب / أغسطس 1953 حيث واجه الطلاب الأحرار في جامعة طهران بنادق مرتزقة الشاه.

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