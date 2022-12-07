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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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لن ننسی
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السيد عبد الملك الحوثي: الوفاء للشهداء مسؤولية الجميع وهو الوفاء في الثبات على الموقف والتمسك بالأهداف العظيمة والمقدسة
السيد عبد الملك الحوثي: العدو لا يألو جهدا ليستغل المشاكل والنزاعات حتى بين القبائل لتأجيج نار الفتنة وسفك الدماء
السيد عبد الملك الحوثي: الأعداء يعملون على العنوان العنصري ليلا نهارا لخلق المشاكل بين أبناء الشعب اليمني
السيد عبد الملك الحوثي: العنوان الأساس في وضعنا الداخلي هو الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية
السيد عبد الملك الحوثي: الأعداء يستهدفون الوضع الداخلي ويستغلون أي مشكلة تحصل فيه
السيد الحوثي: الصورة السوداوية لتحالف العدوان أصبحت معروفة في كل العالم وصيت السعودية والإمارات صيت إجرامي ووحشي
السيد عبد الملك الحوثي: لسنا كالسعودي والإماراتي وآل خليفة في البحرين فلسنا نتلقى التوجيهات من أمريكا
السيد عبد الملك الحوثي: يريدون منا أن نعادي حزب الله الذي وقف أشرف موقف معنا ويريدون أن نعادي أحرار العراق دون أن يفعلوا أي شيء ضدنا
السيد عبد الملك الحوثي: نحن مصرون على خيار التحرر والاستقلال وهذا جزء من ديننا وحريتنا من هيمنة الطواغيت أول عنوان لديننا
السيد عبد الملك الحوثي: مشكلتهم مع شعبنا انهم يريدونه فاقدا للاستقلال والحرية ويمسخون هويته الإيمانية
السيد عبد الملك الحوثي: العدو لا يألو جهدا ليستغل المشاكل والنزاعات حتى بين القبائل لتأجيج نار الفتنة وسفك الدماء
الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.