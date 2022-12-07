اعتقال 25 شخصا يشتبه بتخطيطهم لشن هجوم في ألمانيا

العالم – خاص بالعالم

في واحدة من أكبر عمليات للشرطة الألمانية شارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف عنصر قاموا بتفتيش أكثر من مئة وثلاثين عقاراً واعتقال خمسة وعشرين شخصاً ينتمون لليمين المتطرف يشتبه بتخطيطهم لشن هجوم على المؤسسات الدستورية في البلاد

واستهدفت عمليات الدهم أعضاء في 'حركة مواطني الرايخ' قال الادعاء العام إنهم كانوا يخططون للاستيلاء على السلطة، واقتحام البرلمان وتنفيذ هجمات مسلحة على مؤسسات تشريعية ألمانية أخرى

من جانبه، قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن عملية كبرى لمكافحة 'الإرهاب' اجرىت صباح الأربعاء'، مشيرا إلى أن المدعي العام يحقق في شبكة 'إرهابية' مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية.

ولاحقا، أشاد الوزير بتفكيك ما وصفها بـ'الخلية الإرهابية'، مؤكدا أن ذلك يثبت قدرة ألمانيا على الدفاع عن ديمقراطيتها.

فيما وصفت الحكومة الألمانية عملية الدهم ضد 'حركة مواطني الرايخ' بالناجحة، وأنها دليل على أن ألمانيا في حالة تأهب.

وبحسب السلطات الالمانية اُتهم المعتقلون بتشكيل 'مجموعة إرهابية بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2021 على أبعد تقدير، كانت تنوي استهداف نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بشكل من دولة خاصة بها'. وهو مخطط لا يمكن تحقيقه 'إلا عبر استخدام الوسائل العسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة'، وفقاً للبيان الصادر عن النيابة في كارلسروه المكلّفة القضايا المتعلّقة بأمن الدولة.

وأشارت النيابة الألمانية إلى أنه في ما يتعلق بالمجموعة التي جرى تفكيكها، فإنّ اعضاءها يستندون أيضاً إلى نظريات 'كيو آنون' (QAnon) وهي مجموعة يمينية متطرّفة تآمرية في الولايات المتحدة.

وبحسب التحقيقات أجرى أحد قادة حركة مواطني الرايخ اتصالات بممثلي روسيا الاتحادية في ألمانيا الامر الذي استدعى نفيا روسيا قاطعا حيث اكدت السفارة الروسية في برلين أن المكاتب الدبلوماسية والقنصلية الروسية في ألمانيا لا تقيم اتصالات مع ممثلي جماعات إرهابية أو كيانات غير شرعية أخرى'.

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