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مخاطبا 'ليندركينغ'..

ضيف الله الشامي: أننا في اليمن لا نتفاوض مع الأرجل بل نناطح الرؤوس

ضيف الله الشامي: أننا في اليمن لا نتفاوض مع الأرجل بل نناطح الرؤوس
الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

كتب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن ضيف الله الشامي على حسابه بتويتر : أبلغوا ليندركينغ (المبعوث الأمريكي الخاص لليمن) أننا في اليمن لا نتفاوض مع الأرجل بل نناطح الرؤؤس.

العالم - اليمن

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