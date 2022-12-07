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مارأيكم؟
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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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العميد فدوي: على الأمريكيين والصهاينة أن يدركوا أنهم لن يبقوا ليروا مدى قدرتنا على الرد على اي اعتداء يصدر عنهم
العميد فدوي: من الطبيعي أن لا نكشف عن كل انجازاتنا وسيكتشفون مدى قدراتنا عندما يرتكبون أي خطأ
العميد فدوي: الكيان الصهيوتي بذل مساع حثيثة لزرع الجواسيس في ايران بعد انتصار الثورة ونحن بدورنا اعتقلنا الكثير منهم نتيجة متابعتنا الأمنية
العميد فدوي: بناء قدراتنا لم يتوقف منذ انتهاء الحرب المفروضة وحتى اليوم ونعتبر ذلك فريضة شرعية كالصلاة
العميد فدوي: خلال الحرب المفروضة لم يحاربنا النظام البعثي في العراق وحده وحسب بل حاربتنا 87 وسورية هي الدولة الوحيدة التي لم تحاربنا
العميد فدوي: اذا كانت أميركا التي يزعمون انها القوة العظمى لم تحقق أي شيء في ايران فمن الطبيعي أن لا يحقق الآخرون شيئا
العميد فدوي: الشيعة في اذربيجان متمسكون بمعتقداتهم وانهم لم يتخلوا عنها رغم الضغوط الشيوعية التي استمرت سبعين عاما
العميد فدوي: التغيير الجغرافي على الحدود الاذربيجانية الأرمينية غير مقبول
العميد فدوي: لصبرنا حدود ورغم ذلك فقد تصرفنا عدة مرات بحيطة وحذر حتى لا يتعرض المدنيين للخطر
العميد فدوي: أولئك الذين يعادون إيران والثورة الإسلامية لا يجب أن يكون لهم أوكار في العراق ويجب أن يرحلوا
مخاطبا 'ليندركينغ'..
ضيف الله الشامي: أننا في اليمن لا نتفاوض مع الأرجل بل نناطح الرؤوس
الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش
كتب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن ضيف الله الشامي على حسابه بتويتر : أبلغوا ليندركينغ (المبعوث الأمريكي الخاص لليمن) أننا في اليمن لا نتفاوض مع الأرجل بل نناطح الرؤؤس.
العالم - اليمن
تصنيف :
أهم الأخبار
الیمن
السعودية
الإمارات
كلمات دليلية :
ضيف الله الشامي
ليندركينغ
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