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العميد فدوي: لصبرنا حدود ورغم ذلك فقد تصرفنا عدة مرات بحيطة وحذر حتى لا يتعرض المدنيين للخطر

الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

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