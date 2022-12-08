الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٣:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

تشييع جثامين الشهداء برصاص الإحتلال فجر اليوم في مدينة جنين

الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

هذا ما تبقى من ساعات دامية في ارض جنين ومخيمها، الاحتلال الاسرائيلي عاد الى المكان بمئات من جنوده وعدته وعتاده بهدف اعتقال مقاومين فلسطينيين وحين تصدت المقاومة له اطلق النيران على كل شيء يتحرك والنتيجة ثلاثة شهداء.

العالم - مراسلون

صدقي زكارنه طارق الدمج وعطا شلبي والذين شييعوا على الاكف في جنين وسط دعوات بالانتقام لدمائهم رفعوا عدد الشهاداء في الضفة الغربية 164 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي وهي الحصيلة الاكثر منذ عقد من الزمان، مما يبرهن على ان الاحتلال يحارب الفلسطينيين باسلوب التطهير العرقي.

ليست فقط جنين التي كانت تشهد حربا على الفلسطينيين فقوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت خلال الساعات الماضية، وفي انحاء متفرقة من الضفة الغربية 34 وثلاثين فلسطينيا بدعوى انتمائهم لفصائل المقاومة الفلسطينية.

حملة الاعتقالات التي اصبحت شبه يومية يسعى الاحتلال من خلالها الى ضرب المقاومة وايضا ضرب السلطة الفلسطينية التي يحاول تقليص دورها الى دور خدماتي .

الانتقال الاسرائيلي الى التصعيد الدائم يثبت انه فشل في محاربة المقاومة عبر نظرية كسر الامواج.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

حكومة نتنياهو والمخاوف من تفكك جيش الاحتلال

قراءة في الاقرار الاسرائيلي بقرب زوال الكيان

النخالة: من المحزن أن نرى من يتودد إلى الاحتلال فيما يملأ دمنا الأرض

شاهد.. هكذا سفك الاحتلال الدم الفلسطيني بالضفة الغربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. ألمانيا تحبط مؤامرة لقلب نظام الحكم وتتوقع زيادة الإعتقالات

بالفيديو.. تشييع جثامين الشهداء برصاص الإحتلال فجر اليوم في مدينة جنين

محافظ ذي قار یصدر توجيهات هامة لشرطة بشأن المظاهرات في المحافظة

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنبن برصاص الاحتلال غرب رام الله

بالصور.. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحيي ذكرى انطلاقتها الـ55 في غزة

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. حكومة نتنياهو والمخاوف من تفكك جيش الاحتلال