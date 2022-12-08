تشييع جثامين الشهداء برصاص الإحتلال فجر اليوم في مدينة جنين

العالم - مراسلون

صدقي زكارنه طارق الدمج وعطا شلبي والذين شييعوا على الاكف في جنين وسط دعوات بالانتقام لدمائهم رفعوا عدد الشهاداء في الضفة الغربية 164 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي وهي الحصيلة الاكثر منذ عقد من الزمان، مما يبرهن على ان الاحتلال يحارب الفلسطينيين باسلوب التطهير العرقي.

ليست فقط جنين التي كانت تشهد حربا على الفلسطينيين فقوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت خلال الساعات الماضية، وفي انحاء متفرقة من الضفة الغربية 34 وثلاثين فلسطينيا بدعوى انتمائهم لفصائل المقاومة الفلسطينية.

حملة الاعتقالات التي اصبحت شبه يومية يسعى الاحتلال من خلالها الى ضرب المقاومة وايضا ضرب السلطة الفلسطينية التي يحاول تقليص دورها الى دور خدماتي .

الانتقال الاسرائيلي الى التصعيد الدائم يثبت انه فشل في محاربة المقاومة عبر نظرية كسر الامواج.





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