مواجهات بين العسكر والمتظاهرين السلميين في شوارع العاصمة السودانية

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الشارع فقد الثقة تمامًا في العسكر إذ يري ان هذا الاتفاق سبقته اتفاقات اخر انقلب عليها العسكر اخرها انقلاب الخامس والعشرين من شهر اكتوبر العام الماضي.



ويرى المتظاهرون ان قوي الحرية والتغيير باعت نفسها للعسكر والرباعية الدولية وان هذا الاتفاق لا يمثلهم وما هو الا غطاء لشرعنة الانقلابيين حسب تعبيرهم ولن يفضي لاستقرار البلاد.



تتواصل تظاهرات الشعب السوداني في شوارع الخرطوم وبقية ولايات السودان عبر يقين بتحقيق اهدافهم وأحلامهم في دولة مدنية يسودها الأمن والاستقرار والعدالة وان طال أمد التظاهرات.

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