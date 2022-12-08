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مواجهات بين العسكر والمتظاهرين السلميين في شوارع العاصمة السودانية

الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

مواجهات بين العسكر والمتظاهرين السلميين في شوارع العاصمة الخرطوم، واستخدام كثيف للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين عبر مليونية مركزية، دعت لها لجان المقاومة السودانية تحت شعار"لا للتسوية"في اشارة للاتفاق السياسي الاطاري الذي تم توقيعه قبل ايام بين العسكر وقوى الحرية والتغيير.

العالم - مراسلون

الشارع فقد الثقة تمامًا في العسكر إذ يري ان هذا الاتفاق سبقته اتفاقات اخر انقلب عليها العسكر اخرها انقلاب الخامس والعشرين من شهر اكتوبر العام الماضي.

ويرى المتظاهرون ان قوي الحرية والتغيير باعت نفسها للعسكر والرباعية الدولية وان هذا الاتفاق لا يمثلهم وما هو الا غطاء لشرعنة الانقلابيين حسب تعبيرهم ولن يفضي لاستقرار البلاد.

تتواصل تظاهرات الشعب السوداني في شوارع الخرطوم وبقية ولايات السودان عبر يقين بتحقيق اهدافهم وأحلامهم في دولة مدنية يسودها الأمن والاستقرار والعدالة وان طال أمد التظاهرات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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