برلمان بيرو يتبنى قرارا بعزل الرئيس كاستيليو متهما اياه بمحاولة الانقلاب

العالم-الامريكيتان

وصوت 101 من أعضاء الكونغرس البيروفي، يوم الأربعاء، لصالح عزل كاستيليو من منصب الرئاسة، فيما صوت 6 أعضاء ضد ذلك وامتنع 10 آخرون عن التصويت.

وكلف البرلمان نائبة الرئيس دينا بولوارتي بأداء مهام رئيس الدولة مؤقتا.

بدوره، أعلن المدعي العام دانييل سوريا عن توجيه تهمة جنائية إلى الرئيس المعزول، بـ "تجاوز الصلاحيات وزعزعة الاستقرار الاجتماعي من خلال محاولته الانقلابية الفاشلة".

وأفادت وسائل إعلام بيروفية بأن فريقا خاصة للنيابة العامة والشرطة ألقى القبض على كاستيليو في مقر مجلس بلدية العاصمة ليما.

وكان بيدرو كاستيليو قد أعلن في وقت سابق من الأربعاء حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ في بيرو، وذلك قبيل جلسة للبرلمان للنظر في ملف عزله بتهم الفساد، ما كان سيعتبر ثالث محاولة للبرلمانيين لعزله منذ توليه منصبه في يوليو 2021.

وقوبل إعلان حل البرلمان برفض واسع من قبل الأوساط السياسية في بيرو، حيث قدم عدد من الوزراء استقالاتهم، بمن فيهم وزير الدفاع غوستافو بوبيو، ووزير الخارجية سيسار لاندا، وقائد القوات البرية وولتر كوردوفا أليمان.