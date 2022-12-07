نائبة الرئيس البيروفي المعزول تؤدي اليمين رئيسة مؤقتة للبلاد

العالم-الامريكيتان

وقالت بولوارتي أمام البرلمان، أثناء أدائها اليمين، يوم الأربعاء: "كما تعرفون كانت هناك محاولة انقلاب من قبل بيدرو كاستيليو، وهي لم تلق أصداء من المؤسسات الديمقراطية ولا من الشارع".

ودعت الرئيسة الجديدة في أول خطابها للحوار والوحدة و"حكومة وحدة وطنية".

وتعتبر دينا بولوارتي (60 عاما) أول إمرأة في منصب الرئاسة في تاريخ بيرو. وهي كانت نائبة لبيدرو كاستيليو منذ توليه الرئاسة في يوليو 2021.

وكانت بولوارتي كذلك وزيرة للتنمية والتكامل الاجتماعي، وعضوا في حزب "بيرو الحرة" اليساري حتى يناير الماضي، حيث تم طردها من الحزب بسبب اختلافات ايديولوجية.