شاهد.. مشوار المنتخبات الآسيوية في مونديال قطر 2022

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اختبر المنتخب القطري أول تجربة في بطولة كأس العالم، فريق ودع البطولة بعد تعرضه لثلاث هزائم بصفته أضعف مضيف في التاريخ.

ثلاث مباريات وثلاث هزائموتسجيل هدف يتيم مقابل تلقي شباكه سبعة أهداف وبلا رصيد من النقاط، هذا ما كان عليه أداء منتخب قطر في المونديال.

أما ايران فشاركت في المونديال للمرة الثالثة على التوالي بقيادة كيروش، كان هذا المنتخب يبحث عن الصعود الأول في تاريخه إلى مرحلة الإقصاء، وبعد هزيمة ثقيلة أمام إنجلترا وانتصار على ويلز، لم يكن بعيدا عن كسر التعويذة، لكنه وفي مباراته الأخيرة هزم أمام أمريكا بهدف وحيد بدون رد ليعود إلى منزله.

ثلاث مباريات وخسارتان وفوز واحد واستقبال مرماه سبعة أهدافوتسجيل أربعة أهدافومع رصيد ثلاث نقاط هو ما كان عليه أداء إيران في المونديال.

وصدم طلاب رينارد الجميع بالفوز بهدفين مقابل هدف ضد الأرجنتين في مباراتهم الاولى، لكنهم خسروا في المباراتين التاليتين ليودعوا البطولة بحسرة، ومثل إيران، أنهت السعودية عملها في دور المجموعات بهزيمتين وفوز واحد.

ثلاث مباريات، خسارتان، وفوز واحد، واستقبال خمسة أهداف، وتسجيل ثلاثة أهداف، وبرصيد ثلاث نقاط هو ما كان عليه أداء السعودية في المونديال.

إذن حتى الآن استعرضنا مشوار ثلاثة منتخبات آسيوية تم إقصاؤها في مرحلة المجموعات من كأس العالم، وفي ما يلي، نستعرض مشوار المنتخبات الثلاثة الاخرى في هذه القارة التي تمكنت من التأهل من دور المجموعات.

قدمت كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا أداءً جيدًا للغاية في دور المجموعات مسجلة مفاجأت من العيار الثقيل بعد أن كبدت كبرى المنتخبات الهزائم أمامها.

كانت اليابان بلا شك أفضل فريق آسيوي في مونديال الفين واثنين وعشرين. لقد سطر هذا الفريق عملا رائعا في مجموعة الموت وفاز بالصعود والترقية بكل جدارة من خلال الفوز على ألمانيا وإسبانيا. وتأهل طلاب موريياسو، الذين كانوا متصدرين للمجموعة الخامسة لدور الستة عشر لكن وبعد التعادل مع كرواتيا، خسروا أمام هذا الفريق بركلات الترجيح.

أربع مباريات، خسارة واحدة، انتصاران، وتعادل، واستقبال شباكه اربعة اهداف وتسجيل اربعة اهداف، ورصيد سبع نقاط هو ما كان عليه أداء اليابان في بطولة كاس العالم 2022.

لم يكن لأستراليا بداية جيدة في الكأس وخسرت بنتيجة أربعة أهداف أمام حامل اللقب، لم يكن أمام هذا المنتخب أي خيار سوى الفوز بمباراتيه التاليتين للتأهل، وهو ما فعله وتقدم إلى دور الـ16 مع فرنسا. لكن وفي هذه المرحلة، لم تستطع أستراليا التغلب على الأرجنتين وودعت قطر بقبولها الخسارة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أربع مباريات، وخسارتان، وانتصاران، وتلقي ستة أهداف في شباكه، وتسجيل اربعة أهداف، وبرصيد ست نقاط هو ما كان عليه أداء أستراليا في المونديال.

وآخر ممثلي القارة الآسيوية في مباريات المونديال أي منتخب كوريا الجنوبية، لعبت كوريا ضد البرازيل في آخر مباراة لها وبقبولها الهزيمة من هذا المنتخب تخلفت عن بلوغ مرحلة ربع النهائي، استطاع هذا الفريق ايقاف أوروجواي بالتعادل السلبي في دور المجموعات وبعد فوزه على غانا، هزم البرتغال بهدفين مقابل هدف وتأهل للمرحلة التالية، لكن وفي دور الستة عشر تعثرت كوريا امام البرازيل وتعرضت لهزيمة ثقيلة.

أربع مباريات، خسارتان، وفوز واحد، وتعادل، واستقبال سبعة اهداف في شباكه وتسجيل أربعة أهداف، وبرصيد اربع نقاط هو ما عليه أداء كوريا الجنوبية في بطولة كأس العالم 2022.

انتهى مشوار المنتخبات الاسيوية في مونديالل قطر 2022 ولكن العرس الكروي العالمي مازل قائما، حيث بعد 17 يوما من المباريات اليومية، التي خطفت ببعض نتائجها المدوية أنفاس عشاق المستديرة حول العالم، سيحظى اللاعبون والمشجعون في مونديال 2022 بيومي راحة الاربعاء والخميس، قبل أن يعود الحماس وتوقف القلوب في الدور ربع النهائي المرتقب.

ومع انتهاء دور 16 باتت ملامح أولى المنتخبات الثمانية في كأس العالم 2022 واضحة والتي تمثل خمس منتخبات من القارة الأوروبية وفريقان من قارة أميركا الجنوبية وفريق واحد من أفريقيا.