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مصادر فلسطينية: اضراب شامل في محافظة جنين حداداً على أرواح 3 شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال فجر اليوم

الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

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