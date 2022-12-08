مهرجانات الانحلال في المملكة + فيديو

العالم – السعودية

فسياسة إلهاء المجتمع بفعاليات لا تحمل أي فائدة فكرية وثقافية، تساهم في لفت الأنظار عن القمع الذي يتعرض له الناشطون وكل من ينتقد سياسة ولي العهد.. هذا الأمر ترك أثرا لدى الناشطين والمتابعين في مواقع التواصل.

حساب "معتقلي الرأي" نشر نص المادة الحادية واربعين من نظام الإجراءات الجزائية وعلق: أغلب الذين تعرضوا للاعتقال سابقا، يدركون تماما أن السلطات لا تراعي هذه المادة من نظام الإجراءات الجزائية؛ فهي تقتحم البيوت وتنتهك الحرمات ثم تعتقل الأفراد، وتحتجزهم دون محاكمات.

حساب "العدسة" بدوره علق: الداخل السعودي يعاني من قمع واضطهاد النظام بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، الذي بدوره يسعى جاهدا لتلميع صورته بشتى الطرق للتغطية على هذه الجرائم، وفي سبيل ذلك افتتح دور سينما وسمح بالحفلات الغنائية في السعودية.

أما حساب "مفتاح" فكتب: إطلاق الحكومة السعودية لحملات الترفيه في البلاد؛ تزامن معها حملات الاعتقالات التعسفية للمعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحتى اعتقال المواطنين العاديين.

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