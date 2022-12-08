سفير الإمارات في تل أبيب يلتقي عددا من أعضاء الكنيست المتطرفين

العالم - الامارات

وقال سموتريش في تغريدة بحسابه على تويتر: "التقيت اليوم في مكتبي بالكنيست بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل، محمد الخاجة، في لقاء تعارف" حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

وأضاف "ناقشنا العلاقات الطيبة بين البلدين والإمكانيات الكبيرة لتعميق التعاون الاقتصادي بيننا بما يعود بالنفع على المنطقة بأسرها. هكذا يبدو السلام الحقيقي" على حد زعمه.

من جانبه، قال محمد الخاجة في تغريدة له: "التقيت اليوم بأعضاء الكنيست بتسلإيل سموتريش، ويولي مالينوفيسكي ("إسرائيل بيتنا") ويعقوب مارغي ("شاس")".

وأضاف مخاطبا مضيفيه: "شكرا لكم على الترحيب الحار والمحادثات الصادقة. سعدت بلقائكم وأنا أتطلع إلى العمل عن كثب مع جميع أعضاء الكنيست الموقرين ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية".

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "ناقش الجانبان العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وتعزيز السلام والتطبيع مع دول أخرى في المنطقة".

ووقع كيان الاحتلال والإمارات منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاق تسوية، في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وجرى بعدها تبادل السفراء، وتوقيع العديد من الاتفاقات في مجالات مختلفة.