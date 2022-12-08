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صحيفة سعودية:

إعفاء الأمين العام لمجلس التعاون من منصبه

إعفاء الأمين العام لمجلس التعاون من منصبه
الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأنه سيتم إعفاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف من منصبه قبل انتهاء ولايته.

العالم - السعودية

وقالت الصحيفة إن الإعفاء جاء بناء على طلب دولة الكويت، وهو ما سيتم تضمينه في البيان الختامي الذي سيصدر يوم الجمعة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون، مع احتفاظ دولة الكويت بالمنصب.

يذكر أن الحجرف عين أمينا عاما لمجلس التعاون منذ الأول من فبراير 2020، ليأتي الإعفاء قبل انتهاء فترته النظامية التي تمتد لثلاث سنوات قابلة للتمديد.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر لها قولها، إن دولة الكويت تعمل حاليا على اختيار شخصية لشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بعد إعفاء الحجرف من منصبه.

وأكدت مصادر الصحيفة أن الكويت ستحتفظ بمنصب أمين عام مجلس التعاون .

وكان مجلس التعاون وافق في دورته الـ40 التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2019 على تعيين الحجرف لهذا المنصب تلبية لترشيح بلاده له ليكون سادس أمين عام لمجلس التعاون ، وثاني كويتي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981.

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صحيفة سعودية: إعفاء الأمين العام لمجلس التعاون من منصبه

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