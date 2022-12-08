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العلاقات الاعلامية بحزب الله تعليقا على تصريحات الوزير باسيل: لبنان أحوج ما يكون للتواصل والحوار والنقاش الداخلي للخروج من ازماته الصعبة.. يبقى حرصنا على الصداقة والاصدقاء هو الحاكم على تعاطينا مع اي رد فعل

الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

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