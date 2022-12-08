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المتحدث باسم حماس حازم قاسم: جنين ستبقى خزان الثورة وجرائم الاحتلال لن تكسرها.. جرائم الاحتلال لن توقف نضال شعبنا بل ستزيده اصرارا على مقاومة هذا المحتل

الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

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