ما تفسير الاقرار الاسرائيلي بقرب زوال الاحتلال؟

العالم - مارأيكم

يقول خبراء استراتيجيون إن ناقوس زوال كيان الاحتلال الاسرائيلي دق في الارضي الفلسطينية المحتلة.

ويضيف خبراء استراتيجيون، أن الجنرالات الصهيونية تتحدث عن خطر زوال كيان الاحتلال، لانها مدركة ومطلعة تماما عما يحدث على ارض الواقع، حيث أصبحت "اسرائيل" تواجه تهديدات وجودية.

ويؤكد الخبراء الاستراتيجيون، أن كيان الاحتلال الاسرائيلي يعاني من فوبيا الزوال، لأنه قائم على ركائز غير ثابتة وكذلك المساعدات الخارجية، وخاصة الاميركية، لذا كلما تغيرت هذه الكائز أو المساعدات زاد القلق لدى الكيان.

ويوضح الخبراء الاستراتيجيون، أن "اسرائيل" في السابق انتصرت على العرب ليس لانها كانت قوية انما العرب كانوا ضعفاء، لهذا اليوم عندما اصبح لدى العرب قوة ردع كحزب الله في لبنان، والحكومة السورية، والدول العربية الرافضة للتطبيع اصبحت تخشى من شن أي حرب لانها تعي تماما انها ستكون الخاسر الوحيد فيها.

ويبين الخبراء الاستراتيجيون، أن كيان الاحتلال يعاني من انقسامات سياسية، انحلال وفضائح مستمرة للجيش مع عدم رغبة المجندين بالقتال ما يزيد خشية خطر الزوال القريب لدى جنرالات الكيان.

ويلفت الخبراء الاستراتيجيون، الى أن الضفة الغربية اصبحت الخطر الحقيقي الذي يهدد كيان الاحتلال، لان فقدان الامان في الضفة سيجبر المستوطنين على الرحيل من حيث اتوا.

بدورهم يقول خبراء بالصراع العربي الصهيوني، إن المعطيات على ارض الواقع تشير الى اقتراب زوال كيان الاحتلال الحتمي.

ويضيف، بأن تصريحات الجنرالات الصهيونية حول اقتراب زوال الكيان، تاتي في اطار دق ناقوس الانذار بأن حكومة كيان الاحتلال اذ لم تتدارك المعطيات على اراض الواقع فأن اجل الكيان الحتمي اقترب.

ويشير الخبراء بالصراع العربي الصهيوني الى أن المعطيات هي الانتفاضة المسلحة في الاراضي الفلسطينية، ومحور المقاومة المكون من خمس ساحات صاحبة القدرة الصاروخية القادرة على تدمير الكيان الصهيوني، وكذلك الانقسام السياسي داخل الكيان، الذي قسم جيش الاحتلال الى قسمين، قسم مع تحالف اليمين المتطرف بزعامة "بنيامين نتنياهو" والقسم الاخر مع حزب "يائير لابيد".

ويؤكد الخبراء بالصراع العربي الصهيوني أن كيان الاحتلال غير قادر على مواجهة الفعل الفلسطيني المقاوم والانتفاضة المسلحة في كافة الاراضي الفلسطينية، حيث انه دفع بـ25 كتيبة من الجيش و13 كتيبة من القوات الخاصة ولكنه لم يستطع أن يخمد نار الانتفاضة المشتعلة في الضفة الغربية المحتلة لهذا يعتبر ما يحدث في الضفة انتفاضة.

ويؤكد الخبراء بالصراع العربي الصهيوني، أن الكل الفلسطيني أصبح يهتف بالمقاومة المسلحة، لان الشعب الفلسطيني اتخذ القرار الحسم بان يرجع ارضه بيده دون الالتفات الى اتفاقات السلطة الفلسطيينة مع الاحتلال او قرارات المجتمع الدولي، لذا كيان الاحتلال مدرك تماما بأن زواله بات قريبا.

مارأيكم..