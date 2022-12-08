خبير عسكري: دق ناقوس زوال كيان الاحتلال +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وقال جابر، في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن الجنرالات الصهيونية تتحدث عن خطر زوال كيان الاحتلال، لأنها مدركة ومطلعة تماما عما يحدث على أرض الواقع، حيث إن "إسرائيل" أصبحت تواجه تهديدات وجودية.

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يعاني من فوبيا الزوال، لأنه قائم على ركائز غير ثابتة وكذلك المساعدات الخارجية، وخاصة الأميركية، لذا كلما تغيرت هذه الركائز أو المساعدات زاد القلق لدى الكيان.

وأوضح جابر، أن "إسرائيل" في السابق انتصرت على العرب ليس لأنها كانت قوية إنما العرب كانوا ضعفاء، لهذا اليوم عندما أصبح لدى العرب قوة ردع كحزب الله في لبنان، والحكومة السورية، والدول العربية الرافضة للتطبيع أصبحت تخشى من شن أي حرب لأنها تعي تماما أنها ستكون الخاسر الوحيد فيها.

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