شاهد.. دلالات الاقرار الاسرائيلي باقتراب زوال الكيان

العالم - خاص بالعالم

واوضح عليان في حدديث مع برنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، بأن تصريحات الجنرالات الصهيونية حول اقتراب زوال الكيان، تاتي في اطار دق ناقوس الانذار بأن حكومة كيان الاحتلال اذ لم تتدارك المعطيات على اراض الواقع فأن اجل الكيان الحتمي اقترب.

واشار الخبير بالصراع العربي الصهيوني، الى أن المعطيات هي الانتفاضة المسلحة في الاراضي الفلسطينية، ومحور المقاومة المكون من خمس ساحات صاحبة القدرة الصاروخية القادرة على تدمير الكيان الصهيوني، وكذلك الانقسام السياسي داخل الكيان، الذي قسم جيش الاحتلال الى قسمين، قسم مع تحالف اليمين المتطرف بزعامة "بنيامين نتنياهو" والقسم الاخر مع حزب "يائير لابيد".

وأكد عليان، أن كيان الاحتلال غير قادر على مواجهة الفعل الفلسطيني المقاوم والانتفاضة المسلحة في كافة الاراضي الفلسطينية، حيث انه دفع بـ25 كتيبة من الجيش و13 كتيبة من القوات الخاصة ولكنه لم يستطع أن يخمد نار الانتفاضة المشتعلة في الضفة الغربية المحتلة.

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