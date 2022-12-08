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وفاة وزير الطرق والمواصلات السابق رستم قاسمي

وفاة وزير الطرق والمواصلات السابق رستم قاسمي
الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن المركز الاعلامي للحكومة عن وفاة المهندس رستم قاسمي وزير الطرق والمواصلات السابق وأحد مجاهدي حقبة الدفاع المقدس بعد فترة طويلة من المرض لينضم إلى رفاقه الشهداء في يوم استشهاد فاطمة الزهراء (س).

العالم - ايران

هذا وكانت أعراض المرض قد ظهرت على الراحل العام الماضي وبعد أشهر قليلة من انتخابه لوزارة الطرق ، لكنه كان يتابع مهامه بكل قوته أثناء بدء العلاج ، وللأسف تفاقم مرضه قبل نحو شهرين حيث طلب من رئيس الجمهورية الموافقة على استقالته .

بعد أن وافق رئيس الجمهورية على الاستقالة، بدا الفقيد الراحل فورا في عملية العلاج ولكن مرض السرطان كان قد تقدم ولم ينجع العلاج ، ليسلم الامانة اليوم ويفجع اهله واصدقائه .

تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام المناوئة للثورة ، خاصة في العام الماضي ، لم تتوانى عن القيام اي بأية محاولة لاغتيال شخصية هذا الفقيد. وكان الفقيد واثناء تصديه لمسؤولية وزارة النفط ومواجهة الحظر المفروض على الجمهورية الاسلامية الايرانية قد لعب دورا فعالا.

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