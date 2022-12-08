جنين تودع شهدائها الثلاثة بجنازة مهيبة

العالم - فلسطين

واستشهد الثلاثة، برصاص الاحتلال، بعد اقتحامه وعدوانه على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 3 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي، فجر اليوم، خلال اقتحام جنين، وهم عطا شلبي، صدقي زكارنة، طارق الدمج.

* تشييع الشهيد طارق الدمج

تشييع جثمان الشهيد طارق الدمج

كما ودعت بالدموع والآهات والدة الشـ.هيد طارق الدمج ابنها الذي ارتقى برصاص قوات الكيان المحتل في جنين فجر اليوم.

وداع الأم بإبنها الشهيد طارق الدمج