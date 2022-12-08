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بالصورة.. لقاء بين مسؤول صهيوني سابق والاميرة ربى ال سعود!

بالصورة.. لقاء بين مسؤول صهيوني سابق والاميرة ربى ال سعود!
الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر سعودية أن الاميرة ربى ال سعود التقت بديبلوماسي صهيوني في لقاء غير رسمي يعتبر خطوة تطبيعية خيانية.

العالم - السعودية

ونشر الناشط عبد الله العودة في حسابه بتويتر صورة لهذا اللقاء و كتب:

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