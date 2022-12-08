شاهد.. هكذا سفك الاحتلال الدم الفلسطيني بالضفة الغربية

العالم - خاص بالعالم

وعلى وقع اصوات الرصاص استيقظ اهالي مدينة جنين بالضفة الغربية، قوة كبيرة من جنود الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المدينة ومخيمها ونشرت قناصتها على أسطح البنايات المرتفعة.

المشهد سرعان ما تحول الى مواجهات واشتباكات عنيفة دارت بين المقاومين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي بكثافة ما أدى إلى استشهاد كل من عطا شلبي، وطارق الدمج، وصدقي زكارنة واصابة اخرين.

حتى ان سيارة الاسعاف التي تدخلت لانقاذ الجرحى، لم تسلم من رصاص جنود الاحتلال، ونجا سائقها من موقت محقق.

وفي تفاصيل المواجهات كشفت كتائب القسام عن استهدافها جنود الاحتلال في منطقة، الهدف بمحيط مخيم جنين بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة. في حين أعلنت كتيبة جنين أنها حاصرت آلية عسكرية، وسمع صراخ الجنود منها غداة استهدافها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأمام هذا التصدي الشرس للمقاومين، اضطر جنود الاحتلال الى الفرار سريعا من جنين ومخيمها.

في المقابل نقلت مصادر اعلام عبرية ان جيش الاحتلال يحقق في تقارير عن سقوط خرائط عسكرية حساسة كانت بحوزة جنوده لدى اقتحامهم جنين.

وحدادا على ارواح الشهداء اعلنت القوى الوطنية والإسلامية اليوم اضرابا شاملا في جنين. ملحة جنين سبقتها عملية إطلاق نار باتجاه موقع عسكري لقوات الاحتلال قرب مستوطنة 'عوفرا' المقامة على أراضي بلدة سلواد شرق رام الله، استشهد على اثرها المقاوم الفلسطيني مجاهد حامد برصصِ قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب مطاردته.

وبارتقاء الشهداء الأربعة في جنين ومخيمها ورام الله، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 216 شهيدا، منهم 164ن في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.