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شاهد.. ردود الافعال حول تحذير بوتين من خطر حرب نووية

الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

تتوالى ردود الافعال على تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تصاعد خطر حرب نووية، رغم تاكيده ان بلاده لم تصب بالجنون ولن تكون البادئة في استخدام اسلحتها النووية.  

العالم - خاص بالعالم

حيث اكدت المانيا تضاءل خطر استخدام موسكو للاسلحة النووية حاليا استجابة للضغط الدولي، مع تاكيدها ان ترسانتها النووية دفاعية ليس إلا.

وقال المستشار الالماني اولاف شولتس: "إن الحرب ماضية بوحشية ثابتة لكن شيئا واحدا تغير في الوقت الحالي هو أن روسيا توقفت عن التهديد باستخدام الأسلحة النووية، في رد فعل على وضع المجتمع الدولي خطا أحمر".

ولذلك شدد شولتس على اهمية استمرار الحوار مع الكرملين رغم الانقسامات البالغة، مؤكدا ان برلين تبذل ما في وسعها لمنع حرب مباشرة بين روسيا وحلف الناتو، لان مثل هذا الصراع لن يسفر سوى عن خاسرين في جميع انحاء العالم.

اما الرد الاميركي على تصريحات بوتين كان مختلفا، فقد هدد البنتاغون بعواقب على استخدام موسكو اسحلة نووية او قنبلة قذرة، فيما اتهمت وزارة الخارجية الرئيس الروسي بعدم المسؤولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس: "لن أخوض في تقييمنا، نعتقد أن أي حديث فضفاض عن الأسلحة النووية غير مسؤول على الإطلاق، إنه يتعارض مع البيان الذي وقعت عليه روسيا رسميًا في يناير من هذا العام في سياق الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وبينما يناقش العالم التهديدات النووية، اعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل واصابة عدد كبير من الاشخاص في قصف روسي على بلدة كوراخوف بمنطقة دونيتسك، التي تعاني من انقطاع كلي للمياه وهو ما تعتبره موسكو استمرار للابادة الجماعية من قبل القوات الاوكرانية.

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