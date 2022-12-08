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اعدام محسن شكاري المتهم بـجريمة "الحرابة" + فيديو

اعدام محسن شكاري المتهم بـجريمة
الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

بينما يجري حاليا التحقيق في قضايا مثيري الشغب والمخلين بالنظام والأمن والبت في ملفاتهم من قبل الجهات القضائية ، تم صباح اليوم الخميس تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المتهم بـ"الحرابة" محسن شكاري .

العالم - ايران

واتهم محسن شكاري بالتواجد في صفوف المشاغبين ومحاولة اغلاق الشارع وتهديد الناس بالسلاح الابيض وكذلك الاشتباك مع القوات الأمنية وإصابة احدهم بالسلاح البارد. وقد اعتبرت المحكمة هذا الاتهام بانه مصداق لنص الحديث "من شهر السلاح لاخافة الناس" وحد "الحرابة" وهو ما تم تاييده من قبل المحكمة العليا للبلاد وتنفيذه اليوم .

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كما أُعلن اليوم عن صدور لائحة اتهام المتهمين بارتكاب جريمة شيراز الارهابية ، واستشهاد سائق سيارة جامعة شيراز للعلوم الطبية الذي أصيب بجروح خطيرة قبل 40 يوما في حادث طعن من قبل مثيري الشغب.

ووردت انباء من جهات قضائية أخرى أن التحقيق القانوني في قضية مثيري الشغب تمضي قدما في المراكز القضائية.

كما تشير الانباء إلى اعتقال بعض قيادات أعمال الشغب في الفضاء الافتراضي حيث أعلنت استخبارات الحرس الثوري ، اليوم في بيان، عن اعتقال قيادات فاعلين في أعمال الشغب بمدينة قم.

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