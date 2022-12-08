دموع تماسيح اعلام "ابو منشار" لمثيري الشغب في ايران  

العالم – سبورتي

-نشرت قناة "العبرية" السعودية خبر تنفيذ حكم الاعدام بحق مدان باعمال الشغب في ايران وشددت على ضرورة أن يكون هناك رد فعل قوي وعواقب دولية سريعة ضد المنفذين.

-الداخلية الإيرانية: سقوط 200 قتيل خلال الأحداث الأخيرة في إيران بمن فيهم عناصر الأمن والمدنيين .

-منظمة "هيومن رايتس ووتش" تندد بعملية الاعدام الجماعي التي نفذتها السلطات السعودية بحق81 شخصا في 12 مارس/آذار 2022 ، نظرا إلى الانتهاكات المتفشية والممنهجة في النظام الجزائي السعودي، وعدم حصول أيّ من المدانين على محاكمة عادلة.

اعلام سلمانكو بقيادة "ابو منشار" الذي يذرف دموع التماسيح على تنفيذ حكم الاعدام بحق مدان بحد "الحرابة" يدعى "محسن شكاري" في ايران، يتغاضى عن عمليات الاعدام الجماعية والبشعة في بلاده ، هذا فضلا عن انه كان له الدور الاكبر ولازال في تأجيج اعمال الشغب والعنف في ايران، والتي راح ضحبتها لحد الان اكثر من 200 شخص .