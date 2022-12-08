تغليظ عقوبة ناشط حقوقي في السعودية قبيل انتهاء محكوميته

العالم - السعودية

وكتب الباحث في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، "عادل السعيد"، في تغريدة اليوم: "صدور حكم جديد بحق المدافع عن حقوق الإنسان #محمد_الربيعة يقضي بسجنه لمدة ١٧ عاما.

واضاف "عادل السعيد" في تغريدة أخرى: "ماذا تعني إعادة محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان #محمد_الربيعة بعد انتهاء مدة حكمه الأول؟! ببساطة شديدة، تعني أن القضاء مجرد أداة في يد المستبد، يوظفه متى شاء لقمع وسحق أصحاب الرأي والناشطين."

هذا واستنكرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، قرار محكمة سعودية بإعادة محاكمة ناشط سعودي قبيل انتهاء فترة محكوميته التي كانت مقررة ٦ سنوات.

وقالت "داون"، التي أسسها الصحافي الراحل جمال خاشقجي بهدف تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية بالمنطقة العربية: "حُكِم على الناشط والكاتب محمد الربيعة 17 عاما"، موضحة أن "الربيعة أُعيدت محاكمته تعسفيا وسرّيا قبيل انتهاء فترة محكوميته التي كانت مقررة ٦ سنوات".

ومن جهتها، أكدت "فريدوم إينيسياتيف"، وهي منظمة حقوقية مستقلة ومقرها الولايات المتحدة، وتدافع عن حرية السجناء المحتجزين ظلما في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه "حُكم الربيعة بالسجن 17 عاما".

وقالت إنه "كان من المفترض أن يُطلق سراحه في سبتمبر بعد أن قضى عقوبة بالسجن ست سنوات بسبب نشاطه في مجال حقوق المرأة".

واعتبرت أنه في تغريدة على تويتر أنه "بدلا من الإفراج عنه، أُعيدت محاكمته، وحُكم عليه بحكم جديد يقارب ثلاثة أضعاف العقوبة التي قضاها بالسجن".