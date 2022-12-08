وفاة لاعب المنتخب الإيراني السابق كريم باوي

العالم - إيران

و ولد كريم باوي عام 1965 غي مدينة آبادان، ولعب في أندية برسبوليس وشاهين طهران وشاهين أهواز، واشتهر بضرباته الرأسية في تاريخ الكرة الإيرانية.

ومثّل باوي المنتخب الوطني وخاض معه 23 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وجاء الهدف الأول للمنتخب بتوقيعه في كأس أمم آسيا 1988.

وتوجه الفقيد باوي إلى جبهات القتال وعمره 16 عاما خلال فترة الحرب الصدامية ضد إيران (1980-1988) وأصيب بجراح في إحدى العمليات وبقي يحمل في جسده شظيتين وخضع في العام 2013 لعملية جراحية لتحسين وضعه الصحي.

وبعد فترة معاناة من المرض توفي كريم باوي يوم أمس الأربعاء.