وزير الخارجية الإيراني يعزي بوفاة رستم قاسمي

العالم - إيران

وأصدر وزير الخارجية الإيرانية بياناً بهذا الشأن جاء فيه: تلقيت نبأ وفاة السيد رستم قاسمي ببالغ الأسى والحزن.

ووصف أميرعبداللهيان المرحوم قاسمي انه: كان رجل الميادين الصعبة، ورغم مرضه فقد صمد بثبات واجتهاد في الخندق في خدمة الناس حتى آخر أيام حياته. فبالإضافة إلى مسؤوليته الأخيرة كوزير للطرق والتنمية العمرانية وقبل ذلك في وزارة النفط، كان نضاله الجهادي في سنوات الدفاع المقدس وكسب شرف الإعاقة فيها ، وجهوده في جبهة بناء البلاد وتنميتها، ومواجهة العقوبات القاسية للأعداء ضد الشعب الإيراني، وكذلك سبقه في دعم جبهة المقاومة ضد كيان السلطة، ليست سوى بعض الأوراق الذهبية لحياة ذلك القائد المثابر.

وتقدم وزير الخارجية الإيرانية: بأحر التعازي لأسرة الفقيد المحترمة، وكذلك لأصدقائه ورفاقه، وكذلك أعضاء الحكومة الخدومة، وأبتهل إلى الباري الرحمن الرحيم بأسمى الدرجات والرحمة والمغفرة الواسعة للفقيد ، ولذويه الصبر والثواب الإلهي.