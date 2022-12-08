أسماء جنود اماراتيين ارتكبوا جرائم في سجون عدن

العالم- اليمن

وقال الناشطون في تغريدات لهم على تويتر ان من بينهم المجرم / "أبو عدي" علي حجر الشحي وهو جندي إماراتي، خدم لمدة بسيطة في قصر المعاشيق ثم انتقل مقر القوات الإماراتية في حوش بازرعة - خط البريقة وأبو إسماعيل علىي البلوشي و علي الحارثي و سلطان فيروز والمكنى بأبو علي سعيد الكعبي وأحد حراس السجن بعدن .

وكان ذكر تقرير أسماء أكثر من 10 آلاف رجل وصبي، غالبيتهم تم اعتقالهم وبذلك في كشف شبكة من السجون السرية التي تُديرها الإمارات.

وأشار التقرير إلى أن حجب هويات الأشخاص الذين يُوثقون الانتهاكات؛ نظراً لخوفهم من الانتقام في اليمن.

وبين التقرير إنه بعد وصول القوات الإماراتية إلى عدن، شرعت في تأسيس جهاز أمني ضخم.

وتضمنت التقارير شهادات من معتقلين سابقين أدانوا العنف والتعذيب على يد القوات المدعومة من الإمارات، إذ تحدث شهود العيان عن تعرضهم للضرب، والاعتداء الجنسي، والاحتجاز داخل حاويات شحنة مزدحمة، والبقاء بعصابات الأعين لشهور متواصلة.

وعملت الإمارات على إنشاء سجون ومعتقلات سرية جداً تحت الأرض وأخرى ظاهرة وبعضها لا يعلم بها إلا عدد قليل من الجنوبيين الموالين للإمارات، ومعظم من يؤيدون القوات الإماراتية في عدن والمحافظات الجنوبية لا يعلمون شيئاً عن هذه السجون ولا عن من يديرها.

وهذه قائمة بالسجون السرية التي تديرها الامارات وتعذب فيها المعتقلين من أبناء عدن وفقاً لبعض المصادر:

1_ سجن قوات العاصفة ويقع في التواهي فتح في مقر قوات العاصفة ويدير المدعو “أوسان العنشلي”.

2_ سجن قاعة وضاح ويقع في التواهي جولد مور بجانب مبنى الانتقالي ويديره المجرم سامر الجندب بتكليف من يسران المقطري.

3_ سجن بيت شلال ويقع ايضاً في التواهي جولد مور بداخل منزل شلال.

4_ سجن معسكر طارق يقع في خور مكسر بجانب إدارة البحث والمرور.

5_ سجن معسكر جبل حديد ويقع في الطريق الواصل بين المعلا وخور مكسر بجانب مطعم الحمراء.

6_ سجن جزيرة العمال ويقع في خور مكسر بجانب نادي ضباط الشرطة ويديره المدعو صامد سناح.

7_سجن المنشئات ويقع في المنصورة بجانب سوق القات خلف الكريمي للصرافة ويديره المدعو كمال الحالمي.

8_ سجن معسكر بئر احمد ويضم حوالي ٢٥٠ إلى ٤٠٠ سجين وهو من أكبر السجون للمرتزقة واعوانهم ويديره المدعو غسان العقربي.

9_ سجن التحالف ويقع في البريقة في مبنى التحالف ويشرف عليه اماراتيين.

10_ سجن معسكر الجلاء ويقع في البريقة بجانب معسكر التحالف ويديره المدعو معين المقرحي.

11_ سجن معسكر رأس عباس ويقع بعد البريقة.

12_ سجن المنصورة ويديره المدعو نقيب اليهري.

13_ سجن سري خلف إدارة البحث ويديره المدعو أبو مهتم الضالعي.

14_ سجن معسكر اللواء الخامس ويقع في الرباط ويديره المدعو صالح السيد.

15_ سجن معسكر النصر ويقع في منطقة العريش ويديره المدعو جلال الربيعي.

بالإضافة الى ثلاثة سجون سرية أنشأتها الامارات في مقر التحالف وتقع تحت الأرض على عمق 5 امتار ويشرف عليها ضباط اماراتيين وقيادات في المجلس الانتقالي الموالي لها ويقع السجن الأول بالقرب من البوابة الرئيسية للمقر .

حيث تم إنشاؤه تحت المبنى الخاص بالقوات الأمريكية الـ”مارينز”، في حين يقع السجن الثاني، أمام المدخل الخلفي للمقر، وبنفس العمق، غير أن هذا السجن أنشأ بشكل طولي، ويقابله المبنى الخاص بالقيادة الإماراتية .

أما المعتقل السري الثالث، فجرى إنشاؤه في المنطقة الوسطى بين السجنين السابقين، وتقارب مساحته مساحة المعتقل الواقع تحت مقر القوات الأمريكية.