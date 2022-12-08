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بالصور.. جماهیر فلسطينية حاشدة تشيع جثمان الشهـيد مجاهد النجار شرق رام الله

بالصور.. جماهیر فلسطينية حاشدة تشيع جثمان الشهـيد مجاهد النجار شرق رام الله
الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

شیع الفلسطينيون اليوم الخميس جثمان الشهيد المشتبك مجاهد النجار في بلدة سلواد شرق رام الله.

العالم ـ فلسطين

وكان الشهيد النجار قد نفذ عملية إطلاق نار صوب مستوطنة "عوفرا"، الاثنين، وانسحب بسلام، ليعاود أمس الأربعاء الكرة مجددًا وينال الشهادة.

ونفذ المقاوم "حامد" عملية إطلاق نار عبر مركبة باتجاه موقع عسكري لقوات الاحتلال قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي بلدة سلواد شرق رام الله.

وفي مقطع يدمي القلب حضر طفل الشــهـيد مجاهد النجار في مراسيم التشييع ليودع والده ويلقي القبلة والنظرة الأخيرة على جثمانه".

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ونعت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال ومكتب إعلام الأسرى، مساء الأربعاء، إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية استشهاد الأسير المحرر مجاهد حامد النجار 32 عامًا بعد تنفيذه عملية إطلاق نار شرق رام الله.

وقالت الهيئة خلال بيان، إن هذه العملية تأتي تتويجًا لحياة حافلة بالجهاد والمقاومة والأسر، مضيفة أن الشهيد حامد أمضى 11 عامًا من عمره متنقلًا بين السجون.

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